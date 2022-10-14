Spor 5 büyük lig ve Süper Ligde çok önemli maçlar oynanacak
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5 büyük lig ve Süper Lig'de çok önemli maçlar oynanacak.

Bu hafta sonu futbolseverler futbola doyacak. Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginde ve Türkiye'de çok önemli maçlar oynanacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupanın 5 büyük ligi ve Süper Ligde önemli maçların haftası!
Bu hafta sonu Avrupa'da ve Türkiye'de önemli maçlar oynanacak.

Bu hafta sonu, Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde hafta sonu önemli maçlar oynanacak. İşte günleri saatleri ve detaylar...

La Liga'da El Clasico

Futbol dünyasının en büyük karşılaşmalarından biri kabul edilen ve "El Clasico" olarak adlandırılan mücadelede Real Madrid, 16 Ekim Pazar günü saat 17.15 Santiago Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı ağırlayacak. Futbolseverler bu maçı Ssport ve Ssport Plus'tan canlı izleyebilecek.

La Liga'da henüz mağlubiyet almayan 22 puanlı iki takımdan Barcelona averajla liderlik koltuğunda otururken, Real Madrid ise ikinci sırada yer alıyor. Barcelona en son 2 Mart 2019'da oynanan El Clasico'da Santiago Bernabeu Stadı'nda ezeli rakibine karşı kazandı.

Ada'da Liverpool - Manchester City

İngiltere Premier Lig'in öne çıkan maçında Liverpool, 11. hafta karşılaşmasında Manchester City'yi konuk edecek. Anfield Stadı'nda 16 Ekim Pazar günü yapılacak müsabaka saat 18.30'da beIN SPORTS 3'ten naklen yayınlanacak.

Bu maç öncesi son şampiyon Manchester City, 23 puanla ligde 24 puanlı Arsenal'in ardından ikinci sırada yer alırken, sezona kötü başlayan Liverpool ise 10 puan topladı.

Fransa'da PSG - Marsilya

Fransa 1. Futbol Ligi'nde lider Paris Saint-Germain, milli futbolcu Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Olimpik Marsilya'yı 16 Ekim Pazar günü saat 21.45'te konuk edecek. Maç beIN SPORTS 4'ten canlı yayınlanacak.

Ligue 1'de namağlup 26 puanlı PSG'nin en yakın takipçileri Lorient'in 25, Olimpik Marsilya'nın ise 23 puanı var.

İtalya'da Torino derbisi

İtalya Futbol Ligi ise yarın Torino derbisine sahne olacak. Torino, kentin bir diğer ekibi Juventus'u ağırlayacak. Bu sezon henüz istediği istikrarı yakalayamayan Juventus, 13 puanla 8. sırada bulunurken, Torino ise 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Futbolseverler bu maçı cumartesi saat 19.00'da Ssport 2 ve Ssport+'tan izleyebilirler.

Almanya'da zirve mücadelesi kızışıyor

Öte yandan, Almanya Ligi'nin lideri Union Berlin, 10. hafta müsabakasında 16 Ekim Pazar günü saat 18.30'da Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip haftaya 20 puanla lider girerken, 16 puanlı Borussia Dortmund ise 4. sırada bulunuyor. Bu maçı futbolseverler beIN SPORTS 4'ten ve Tivibu Spor 3'ten seyredebilecekler.

Süper Lig'de süper maç

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ise Trabzonspor'u ağırlayacak. 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak maçta her iki tarafta şampiyonluk iddiasını daha yüksek sesle vurgulamak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu farklı mağlup eden Trabzonspor moralli gelirken, eleştirilerin odağı Valerien Ismael ise kendi seyircisi önünde güvenoyu alma peşinde.

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