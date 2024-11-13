Avrupa'nın gözü Osimhen'de

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Galatasaray’ın en büyük kozlarından biri Victor Osimhen oldu. Sezon başında Napoli’den kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan ve transferi tüm Avrupa’da ses getiren Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da ‘rüya’ gibi bir performans sergiliyor. Yıldız forvet, sahaya çıktığı her maçta gol katkısı vermeyi başarıyor. Sarı-kırmızılı formayla 9 maçta mücadele eden 25 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.





ADIM ADIM ZİRVEYE

Ligde ilk 4 haftayı kaçıran ve 5. hafta itibarıyla forma giymeye başlayan Victor Osimhen, gol krallığı yarışında kendini belli etmeye başladı. Ligde çıktığı 6 maçta 6 gol atmayı başaran Nijeryalı oyuncunun krallıkta zirveyle arasında 2 gol kaldı. Osimhen, ligin devam eden haftalarında bu farkı kapatarak zirveye çıkmanın hesaplarını yapıyor.





AVRUPA’DAN BÜYÜK İLGİ

UEFA Avrupa Ligi’nde de adından söz ettiren Osimhen, ilk maçında PAOK karşısında 2 asiste imza attı. Son olarak Tottenham maçında sahneye çıkan yıldız oyuncu, 2 gol atarak takımına galibiyeti getirdi ve tüm dünyada ilgiyi üzerinde topladı. 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı golcü için Avrupa'nın dev kulüpleri şimdiden Napoli'nin kapısını çalmaya başladı.





Yunus gözlem altında

Bu sezon Galatasaray’da başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, dev kulüpleri peşine taktı. UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı tüm maçlarda gol atmayı başaran milli futbolcu, son olarak Tottenham karşılaşmasında jeneriklik bir gol kaydetti. Canlı izlemeye gelen scoutlardan tam not alan Yunus için hem devre arası hem de sezon için teklif hazırlıkları yapılıyor. Galatasaray ise Avrupa’dan teklif almasına kesin gözüyle bakılan Yunus’un 2026 yılında bitecek sözleşmesini uzatmak için hamle yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız kanat oyuncusunun maaşını 55 milyon TL seviyesine çıkartıp uzatmayı planlıyor.





Kalede öncelik Güney Amerika’da

Galatasaray'ın 13 yıllık file bekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda son sezonunu oynuyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı kaleci sezon sonu ayrılmaya hazırlanırken, sarı-kırmızılı yönetim de şimdiden yeni kaleci arayışlarına başladı. Muslera ile aynı profesyonellikte, aynı aidiyette uzun yıllar oynayacak karakterde bir kaleci arayan yönetim, önceliğini Güney Amerika ülkelerine verecek.





LİSTE KABARIK

Uruguay’da Sporting forması giyen 25 yaşında ve 1.90 boyundaki Franco Wibmer, Brezilya Milli Takımı’na da çağırılan ve Suudi Arabistan takımı Al Nassr’da oynayan 25 yaşındaki Bento Matheus Krepski hakkında çalışma yapıldığı belirlenirken, PSV Eindhoven'ın 1.91'lik file bekçisi Arjantinli Walter Benitez’in yanı sıra Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İtalyan kaleci Alex Meret de adaylar arasında yer alıyor. Yerli adaylar arasında ise Rennes’te oynayan milli kaleci Doğan Alemdar ve Eyüpspor forması giyen Berke Özer bulunuyor.





Van Aanholt Rotterdam’da

Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra yaz transfer döneminde kendine takım bulamayan Patrick van Aanholt’un yeni adresi belli oldu. Tecrübeli oyuncu, Hollanda ligi ekiplerinden Sparta Rotterdam ile anlaştı. 1+1 yıllık kontrata imza atan Van Aanholt, Galatasaray’da 62 maçta forma giymiş 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.





Dönüşte zorlu periyot

Galatasaray’ı milli takım arasından sonra zorlu iki karşılaşma bekliyor. Sarı-kırmızılı takım, iki deplasmanla yeşil sahalara geri dönecek. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde başarı isteyen ve zirveye oynayan Galatasaray,

6 günde iki deplasmana gidecek. İlk olarak Bodrum FK’ya konuk olacak olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’la dış sahada karşılaşacak. Galatasaray, iki maçı da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.



















