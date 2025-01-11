Avrupa'nın zirvesinde

Üç kulvarda da yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Avrupa’nın en büyük 10 liginde devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip oldu. Bu alanda zirvede bulunan Liverpool, Tottenham’a yenilirken, namağlup bayrağını Galatasaray devraldı. Bu sezon her kulvarda fırtına gibi esen sarı-kırmızılı takım, sergilediği performansla Avrupa’nın zirvesine çıktı. Son 22 maçını kaybetmeyen Galatasaray, UEFA sıralamasına göre Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki takımlar arasında tüm kulvarlarda devam eden en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumuna geldi. Devam eden yenilmezlik serilerinde Galatasaray'ı, 18 maçla Fransa temsilcisi Lille, 15 müsabakayla da Belçika ekibi Brugge takip ediyor.

En uzun yenilmezlik serisi ise 24 maçla Liverpool’a aitti. İngiltere Premier Lig ekibi geçtiğimiz günlerde Tottenham’a yenilerek namağlup unvanını kaybetti. Bu sezon 22 maçlık seri yakalayan Galatasaray, 3 karşılaşmayı daha kaybetmezse İngiliz ekibini geçerek seriyi 25 karşılaşmaya taşıyacak. Sırasıyla Başakşehir, Hatayspor ve Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takım, galibiyet parolasıyla çıkacağı mücadelelerde yenilmeyerek serisini zirveye çıkartmaya çalışacak. 5 YENİLMEZDEN BİRİ Galatasaray, sezon başından beri Süper Lig'de 17 maça çıkarken, 15 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, ligdeki son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maç sonunda Lazio, Athletic Bilbao, Anderlecht ve Manchester United ile birlikte organizasyonun namağlup takımları arasında yer alıyor. Galatasaray, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 3 kez yenildi. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş'a Süper Kupa'da 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasında da Şampiyonlar Ligi play-offunda İsviçre’den Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenildi.