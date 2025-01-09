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Galatasaray ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi

16:359/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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David Efianayi
David Efianayi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu David Efianayi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu David Efianayi ile yollar ayrıldı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 29 yaşındaki oyun kurucu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.


David Efianayi, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 8 maçta 3,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 müsabakada 4,5 sayı ortalaması yakalayan Efianayi, ayrıca 1,8 ribaunt ve 1,3 asistlik performans sergiledi.




#Galatasaray Erkek Basketbol Takımı
#David Efianayi
#Sözleşme fesih

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