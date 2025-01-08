Paris Basketbol'un yıldızı TJ Shorts ise en iyi lider ve en dikkat çekici oyuncu oylamalarında birinci oldu.

En iyi başantrenör Tiago Splitter (Paris Basketbol), kritik anların en iyi oyuncusu Kendrick Nunn (Panathinaikos AKTOR), en iyi pasör Facundo Campazzo (Real Madrid), en çok transfer edilmek istenen oyuncular Mathias Lessort (Panathinaikos AKTOR) ve Theo Maledon (LDLC ASVEL), en iyi keskin şutör Andreas Obst (Bayern Münih), en iyi savunma oyuncusu Walter Tavares (Real Madrid), en iyi çıkış yapan oyuncu Theo Maledon (LDLC ASVEL), en iyi yükselen yıldız Nadir Hifi (Paris Basketbol), en iyi sosyal medya hesabına sahip takım ve oyuncu ise Zalgiris ile Chima Moneke (Baskonia) olarak gösterildi.