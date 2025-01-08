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Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin

Fenerbahçe Beko'nun konuğu ALBA Berlin

13:018/01/2025, Çarşamba
AA
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Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 5 maçı da kazandı.
Fenerbahçe Beko, rakibiyle oynadığı son 5 maçı da kazandı.

THY EuroLeague'de mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'le karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi basketbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında 9 Ocak Perşembe günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i ağırlayacak.


Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Maç, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


Anadolu Efes'i 84-76 mağlup edip 3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Fenerbahçe Beko, 18. maçında 11. galibiyetini alarak ilk 6 içindeki yerini korudu. 19 haftada 3 kez kazanan ALBA Berlin ise ligde son sırada bulunuyor. Ligin 13. haftasında İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna'yı deplasmanda 90-88 yenen ALBA Berlin, bu maçın ardından çıktığı 6 karşılaşmadan da yenik ayrıldı. İki takım arasında bugüne dek oynanan 13 maçta Fenerbahçe Beko 9 galibiyet alırken, ALBA Berlin ise 4 maçta sevinen taraf oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle karşılaştığı son 5 müsabakayı da kazanmayı başardı.


Jasikevicius: Bayern galibiyeti onlar için büyük bir geri dönüş


Fenerbahçe Beko'nun başantrenör Sarunas Jasikevicius, Alman ekibin kendi liginde aldığı Bayern galibiyetinin önemine dikkati çekti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, rakibin geçiş oyunlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.


Rakibin topsuz perdelemelerine konsantre olmaları gerektiğini ifade eden Jasikevicius, "ALBA Berlin'in kendi ligindeki Bayern galibiyeti, onlar için büyük bir geri dönüş oldu. Her zaman olduğu gibi, Alba'ya karşı en önemli noktalar geçiş hücumu savunmaları ile hareketli oyunlarına odaklanmak ve hücumlarda daha çok topsuz perdelemelerine dikkat etmek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

#Alba Berlin
#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi

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