Spor Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı
FUTBOL FUTBOL

Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı

Avustralya Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off final maçında Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı
Avustralyalı futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Asya elemelerinin 4. turunda BAE'yi saf dışı bırakan Avustralya ile Güney Amerika eleme grubunda 5. sırayı alan Peru, Katar'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 bitince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Avustralya, Katar 2022 vizesi alan 31. takım oldu.

Avustralya, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.

Katar 2022'ye katılacak 32. ve son takım, bugün TSİ 21.00'de başlayacak Kosta Rika-Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak.

Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda yok
SPOR
Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda yok
Zirvedeki kent şaşırtmadı

Zirvedeki kent şaşırtmadı

​Türkiye'de yağışlar geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.
Göztepede maç başladı

Göztepe'de maç başladı

​A Milli Takımımız, Litvanya'yı konuk ediyor.
Ersan Şen Kılıçdaroğluna verdi veriştirdi: Ne zaman koltuğu bırakacaksın biraz utan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki.

​Dışişleri Bakanlığı: Türkiye meşru haklarından taviz vermeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.