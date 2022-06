Avustralya Dünya Kupası biletini kaptı

Asya elemelerinin 4. turunda BAE'yi saf dışı bırakan Avustralya ile Güney Amerika eleme grubunda 5. sırayı alan Peru, Katar'ın Er-Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 bitince penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Avustralya, Katar 2022 vizesi alan 31. takım oldu.

Avustralya, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.

Katar 2022'ye katılacak 32. ve son takım, bugün TSİ 21.00'de başlayacak Kosta Rika-Yeni Zelanda maçının ardından belli olacak.

REKLAM

Group D is is set! Australia will join France, Denmark and Tunisia.



The two teams that will progress from the group are ___________ and ___________ 💭 pic.twitter.com/XYbK5VZJyw — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2022