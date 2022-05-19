Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda yok

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye'den herhangi bir hakem listede kendisine yer bulamadı.
Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:
FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye'den herhangi bir hakem listede kendisine yer bulamadı.
Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:
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