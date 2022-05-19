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Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda yok

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı. Cüneyt Çakır listede yer almadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır Dünya Kupasında yok
Cüneyt Çakır

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye'den herhangi bir hakem listede kendisine yer bulamadı.

Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:

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SPOR
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