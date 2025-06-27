Bahçeşehir Koleji Şehmus Hazer'le yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) ile Bahçeşehir Koleji oyuncusu Şehmus Hazer (2) mücadele etti.