Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Bahçeşehir Koleji Şehmus Hazer'le yollarını ayırdı

Bahçeşehir Koleji Şehmus Hazer'le yollarını ayırdı

13:5527/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) ile Bahçeşehir Koleji oyuncusu Şehmus Hazer (2) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) ile Bahçeşehir Koleji oyuncusu Şehmus Hazer (2) mücadele etti.

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Şehmus Hazer ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon başında takıma katılan 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi. Şehmus Hazer'e hizmetleri için teşekkür edilirken, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

#Bahçeşehir Koleji
#Şehmus Hazer
#Basketbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Doğum yardımı ödemesi Haziran ayı sorgulama ekranı: Çocuk parası yattı mı? Doğum yardımı ne kadar?