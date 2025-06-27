Bahçeşehir Koleji Şehmus Hazer'le yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Beko oyuncusu Wade Baldwin (2) ile Bahçeşehir Koleji oyuncusu Şehmus Hazer (2) mücadele etti.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Şehmus Hazer ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon başında takıma katılan 26 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi. Şehmus Hazer'e hizmetleri için teşekkür edilirken, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.
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