Bahçeşehir Koleji Smith'e veda etti

Kulüpten yapılan açıklamada, " Takımımıza 2024-2025 sezonunda katılan Jaleen Smith ile yollarımız ayrılmıştır. Jaleen'a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.