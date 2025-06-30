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Bahçeşehir Koleji Smith'e veda etti

Bahçeşehir Koleji Smith'e veda etti

13:5730/06/2025, Pazartesi
AA
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Jalen Smith
Jalen Smith

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 30 yaşındaki oyun kurucu Jaleen Smith ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, 30 yaşındaki oyun kurucu Jaleen Smith ile yollarını ayırdı.


Kulüpten yapılan açıklamada, " Takımımıza 2024-2025 sezonunda katılan Jaleen Smith ile yollarımız ayrılmıştır. Jaleen'a kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.


ABD asıllı Hırvat basketbolcu, geride kalan sezon Bahçeşehir Koleji'nin BKT Avrupa Kupası'nda yarı final oynamasında önemli rol oynamıştı.




#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Bahçeşehir Koleji
#Jaleen Smith
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