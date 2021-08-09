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Yeni transferler oynamayabilir: Kulüp yönetimi acil olarak toplandı

Mali yükümlülükler sebebiyle Lionel Messi ile yeni sözleşme yapamayan Barcelona çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Katalan ekibi transfer dönemi sonuna kadar 144 milyon euroluk satış yapamazsa kadrosuna kattığı yeni futbolculara lisans çıkartamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona batıyor mu? Lionel Messi Barcelonadan neden ayrıldı?
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi takımdan ayrılırken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Mali kriz nedeniyle oldukça zor günler geçiren Barcelona son olarak efsanesi Lionel Messi ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Arjantinli futbolcunun ayrılığı taraftarlar arasında büyük bir üzüntü yaşatırken bir olumsuz haber daha geldi.

Buna göre Barcelona'nın transfer dönemi sonuna kadar 144 milyon euroluk gelir elde etmesi gerekiyor. Kadrosuna kattığı Sergio Agüero, Memphis Depay, Emerson Royal ve Eric Garcia'nın lisanlarını yetiştirmeye çalışan Katalan ekibinde yönetim, takımda düşünülmeyen oyuncuların bir an önce kendilerine kulüp bulmasını istedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İspanyol gazeteci Ramon Alvarez, Barcelona'nın oyuncu satışı yapamaması durumunda mevcut kadronun maaş bütçesinde ciddi bir indirime gitmesi gerektiğini belirtti.

  • Barcelona Kulübü, Neymar'ın satışından sonra Dembele, Griezmann, De Jong gibi yüksek bütçeli transferlere imza atmış ancak ligde ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçlar sonrasında mali açıdan sıkıntı yaşamaya başlamıştı.

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