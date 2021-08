Yeni transferler oynamayabilir: Kulüp yönetimi acil olarak toplandı

Mali kriz nedeniyle oldukça zor günler geçiren Barcelona son olarak efsanesi Lionel Messi ile yollarını ayırmak zorunda kaldı. Arjantinli futbolcunun ayrılığı taraftarlar arasında büyük bir üzüntü yaşatırken bir olumsuz haber daha geldi.

Buna göre Barcelona'nın transfer dönemi sonuna kadar 144 milyon euroluk gelir elde etmesi gerekiyor. Kadrosuna kattığı Sergio Agüero, Memphis Depay, Emerson Royal ve Eric Garcia'nın lisanlarını yetiştirmeye çalışan Katalan ekibinde yönetim, takımda düşünülmeyen oyuncuların bir an önce kendilerine kulüp bulmasını istedi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İspanyol gazeteci Ramon Alvarez, Barcelona'nın oyuncu satışı yapamaması durumunda mevcut kadronun maaş bütçesinde ciddi bir indirime gitmesi gerektiğini belirtti.

REKLAM

Barcelona Kulübü, Neymar'ın satışından sonra Dembele, Griezmann, De Jong gibi yüksek bütçeli transferlere imza atmış ancak ligde ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçlar sonrasında mali açıdan sıkıntı yaşamaya başlamıştı.

Barcelona will have to generate around €144 million in capital gains and savings in wages in order to register their four new signings.



Unless there is significant pay cut from the squad, the four new players won’t play this season. (Source: @Ramon_AlvarezMM) pic.twitter.com/i7kjwGFWuv — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2021