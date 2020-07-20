LA LİGA

Alaves Barcelona maç özeti ve golleri

Barcelona farklı kazandı, Messi gol kralı oldu

Barcelona, sezonun son maçında Alaves'i 5-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan Lionel Messi, La Liga'da 6. kez gol kralı oldu. Alaves-Barcelona maçı özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Messi'nin gol sevincini Vidal'le yaşadı.

Messi'nin gol sevincini Vidal'le yaşadı.

Fotoğraf: VINCENT WEST / Reuters

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Barcelona deplasmanda Alaves'i 5-0 yendi.

Barcelona'nın gollerini Ansu Fati (Dk. 24), Lionel Messi (Dk. 34 ve Dk. 75), Luis Suarez (Dk. 44) ve Nelson Semedo (Dk. 57) attı.

Real Madrid'in geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligi 2. sırada bitirmesi garanti olan Barcelona, aldığı farklı galibiyetle, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 8 Ağustos'ta Napoli'ye karşı oynayacağı maç öncesinde moral kazandı.

  • Barcelona, sezonu 82 puanla tamamlarken, ligde kalmayı garantileyen Alaves 39 puanda kaldı.

Alaves-Barcelona maçı özeti için tıklayın

Messi 6. kez gol kralı

La Liga'da gol kralı 25 golle, Barcelonalı Lionel Messi oldu. Arjantinli futbolcu, kariyerinde 6. kez (Daha önce 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018 sezonları) La Liga'da gol krallığı unvanını aldı.




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