Barcelona Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Katalan kulübü yaptığı yazılı açıklamada, sezonun ilk transferi olarak Jan Vesely'i 30 Haziran 2025'e kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Barcelona Basketbol Genel Direktörü Juan Carlos Navarro da Vesely ile ilgili "Her şeyi kazanmaya hazır bir takım oluşturmak için heyecan verici bir transfer" açıklamasını yaptı.

Tecrübeli ve başarılı Çek oyuncuyu "Avrupa Ligi'nin klasiklerinden biri" olarak tanıtan Barcelona, 2017'de Fenerbahçe ile Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Vesely'in 2019'da MVP (En iyi oyuncu) seçildiğini, 2017, 2018 ve 2019'da ise en iyi ilk 5'te yer aldığını hatırlattı.

Jan Vesely, 1'i son sezonda olmak üzere Fenerbahçe ile 4 lig şampiyonluğu da kazandı.

👋 Hola, @JanVesely24 😜 pic.twitter.com/hid4y86NhR REKLAM July 1, 2022