Barış Alper Yılmaz'ın yeni imajı olay oldu

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda yıldız isim Barış Alper Yılmaz yeni imajıyla dikkat çekti.
2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nda antrenman kadar Barış Alper Yılmaz'ın yeni görüntüsü de gündem oldu.
Ay-yıldızlı ekip, karşılaşma öncesindeki son çalışmasını Riva'da gerçekleştirirken, antrenmanda Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın imaj değişikliği dikkatlerden kaçmadı. Başarılı oyuncunun saçlarını sarıya boyatması sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Yılmaz, geçtiğimiz günlerde saçlarını sarıya boyatarak dikkat çeken Mert Müldür'ün ardından milli takım kampındaki "sarı saç modasına" katılan son isim oldu.