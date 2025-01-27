Barış Alper'e vize çıkmadı

Galatasaray, İngiliz ekiplerini peşine takan Barış Alper Yılmaz’ı devre arasında bırakmayı düşünmüyor. Hem Avrupa hem de Türkiye’de şampiyonluk kovalayan sarı-kırmızılılar, sezon sonunu işaret ediyor.
Galatasaray’da sezonun en formda oyuncularından biri olarak dikkat çeken Barış Alper Yılmaz’a İngiltere Premier Lig ekiplerinden ilgi devam ediyor. Ara transfer döneminde West Ham United’dan menajerler aracılığıyla gelen 25 milyon Euro’luk teklif kabul görmedi. Hem yönetim hem de teknik heyet devre arasında as oyuncuların satışına sıcak bakmıyor. Sezon başında da Nottingham Forest, milli futbolcu için teklif yapmış, benzer şekilde yönetim tarafından reddedilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper için gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldı. Genç oyuncuya talip olan kulüplere yaz transfer dönemi işaret edildi.
İYİLEŞTİRME GELİYOR
Barış Alper’in West Ham'ın teklifine sıcak baksa da yönetimin kararına saygı duyduğu öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi de genç futbolcuya sezon sonunda kolaylık sağlanacağının sözünü verirken, süreçten etkilenmemesi için ücretine de zam kararı alındı.
Sağ bekte 2 isim öne çıkıyor
- Sağ bekte istikrar arayan Galatasaray, son olarak, Southampton’un 27 yaşındaki beki Kyle Walker-Peters ile ilgilenmeye başladı. Sarı-kırmızılılara, ayrıca Verona’nın 23 yaşındaki sağ beki Jackson Tchatchoua önerildi. Walker-Peters transferi gerçekleşmezse Tchatchoua için düğmeye basılacak. Sezon başında Charleroi’den Verona’ya 3 milyon Euro'ya transfer olan Kamerunlu futbolcu, 20 maçta 1 gol ve 2 asistle oynuyor.
Ziyech çıkmazı
- Kendisine kulüp arayan Hakim Ziyech, aradığı teklifi Birleşik Arap Emirlikleri’nde buldu. Faslı oyuncuyla ilgilenen Al Nassr, sarı-kırmızılı takımla pazarlıklara başladı. Dubai ekibi ilk aşamada Faslı oyuncunun maaşının 500 bin Euro’luk kısmını ödemeyi teklif etti. Galatasaray bu teklifi yetersiz bulurken, Arap ekibinin fiyat yükseltmesini bekliyor.
GALATASARAY YİNE FIRSAT KOVALAYACAK
- Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, orta sahada 8 ve 10 numara bölgelerinin güçlendirilmesini istedi. Gabriel Sara ve Dries Mertens’in alternatifinin olmadığı sarı-kırmızılı takım, bu iki bölge için fırsat transferi kovalamaya başladı. Galatasaray’ın sezon başında Victor Osimhen transferinde olduğu gibi son günlerde yıldız isimlerin uygun maliyetlerle transferini kovalayacağı öğrenildi.