Barış Alper'e vize çıkmadı

Galatasaray’da sezonun en formda oyuncularından biri olarak dikkat çeken Barış Alper Yılmaz’a İngiltere Premier Lig ekiplerinden ilgi devam ediyor. Ara transfer döneminde West Ham United’dan menajerler aracılığıyla gelen 25 milyon Euro’luk teklif kabul görmedi. Hem yönetim hem de teknik heyet devre arasında as oyuncuların satışına sıcak bakmıyor. Sezon başında da Nottingham Forest, milli futbolcu için teklif yapmış, benzer şekilde yönetim tarafından reddedilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper için gelecek teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldı. Genç oyuncuya talip olan kulüplere yaz transfer dönemi işaret edildi.