SÜPER LİG

Başakşehir şampiyon: Başakşehir, Süper Lig’de şampiyon olan 6. takım oldu

Başakşehir, Süper Lig’in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Kayserispor’u ağırlayan İstanbul ekibi, mücadeleyi tek golle kazandı. Galibiyet, Başakşehir’e Süper Lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehirli oyuncuların şampiyonluk sevinci

Başakşehirli oyuncuların şampiyonluk sevinci

Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonu şampiyonu oldu. Tarihinde ilk kez şampiyon olan turuncu-lacivertliler, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan 6. takım oldu. Kayserispor ise yaşadığı mağlubiyetle son haftaya düşme potasında girdi. 14. dakikada Crivelli’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Elia’nın şutu kale direğinin dibinden dışarı gitti. 15’de Epureanu’nın attığı pas kısa düşerken araya giren Kravets hızla rakip ceza sahasına girdi ve şutunu gönderdi ancak çerçeveyi tutturamadı. 19. dakikada Clichy’nin içeri çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde tamamlayan Mahmut takımını öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 33’te Sapunaru kendi ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ederken, pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi. 36’da Visca, penaltıyı kullanmak için beyaz noktanın başına geçerken, vuruşunda kaleci Lung gol izni vermedi. 55’te Visca’nın kullandığı kornerde Demba Ba’nın vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı. 65. dakikada Başakşehir Stadı’nda elektrikler kesilince oyuna yaklaşık 17 dakika ara verildi. 80’de İrfan Can’ın sert şutunu kaleci Lung kornere çeldi. 85. dakikada ikinci kez elektrikler kesilirken, yaşanan 8 dakikalık kesintinin ardından tekrar başlayan maçta başka pozisyon olmadı ve Başakşehir bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Erdoğan’dan kutlama


  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Başakşehir’i yayımladığı bir mesajla kutladı. Sosyal medyadaki resmi Twitter hesabından mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye ’Geçmiş olsun’ sertifikası
Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye ’Geçmiş olsun’ sertifikası

Süper Lig’in 33. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk eden ve rakibini her yıl 19 Temmuz’da kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde 2-0 mağlup eden Beşiktaş, maçın ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe’ye ince bir göndermede bulundu.Sergen Yalçın’ın Beşiktaş forması giydiği dönemde Fenerbahçe’ye son dakikada attığı frikik golünü paylaşan Beşiktaş, videoda "Derbi gecesinde kederli arkadaşlarınızı teselli etmek için dev hizmet. Geçmiş olsun belgesi. Haydi centilmen Beşiktaş taraftarı, sen de geçmiş olsun de" ifadelerini kullandı ve Fenerbahçe için hazırlanan ’Geçmiş olsun’ sertifikasını yayınladı.Derbide gülen taraf BeşiktaşSertifikada "Geçmiş olsun Sarı Kanarya. Sağlıklı günlerinize bir an önce kavuşmanızı dileyen Beşiktaş Sevdalısı dostlarınız ’Bırakmam Seni’ kampanyamıza sizin adınıza destek oldular. Büyük Beşiktaş Ailesi olarak biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir ömür dileriz" ifadelerine yer verildi. Geçmiş olsun @Fenerbahce Siz de arkadaşlarınıza “Geçmiş Olsun” demek için👉 https://t.co/TNC6ISj7NS#BırakmamSeni pic.twitter.com/JUF5AyzvUF&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) July 19, 2020

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