Başakşehir şampiyon: Başakşehir, Süper Lig’de şampiyon olan 6. takım oldu

Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonu şampiyonu oldu. Tarihinde ilk kez şampiyon olan turuncu-lacivertliler, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan 6. takım oldu. Kayserispor ise yaşadığı mağlubiyetle son haftaya düşme potasında girdi. 14. dakikada Crivelli’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Elia’nın şutu kale direğinin dibinden dışarı gitti. 15’de Epureanu’nın attığı pas kısa düşerken araya giren Kravets hızla rakip ceza sahasına girdi ve şutunu gönderdi ancak çerçeveyi tutturamadı. 19. dakikada Clichy’nin içeri çevirdiği topu penaltı noktası üzerinde tamamlayan Mahmut takımını öne geçiren skoru kaydetti: 1-0. 33’te Sapunaru kendi ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ederken, pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi. 36’da Visca, penaltıyı kullanmak için beyaz noktanın başına geçerken, vuruşunda kaleci Lung gol izni vermedi. 55’te Visca’nın kullandığı kornerde Demba Ba’nın vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı. 65. dakikada Başakşehir Stadı’nda elektrikler kesilince oyuna yaklaşık 17 dakika ara verildi. 80’de İrfan Can’ın sert şutunu kaleci Lung kornere çeldi. 85. dakikada ikinci kez elektrikler kesilirken, yaşanan 8 dakikalık kesintinin ardından tekrar başlayan maçta başka pozisyon olmadı ve Başakşehir bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Erdoğan’dan kutlama

2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu @ibfk2014 Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/wus8Jr1HCL — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Başakşehir’i yayımladığı bir mesajla kutladı. Sosyal medyadaki resmi Twitter hesabından mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2019-20 Süper Lig Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.