Başakşehir'den Cenk Tosun tweeti

Başakşehir Kulübü, Premier Lig takımlarından Everton'a imza atması beklenen Cenk Tosun için ilginç bir paylaşımda bulundu.

Everton'un resmi hesabına bir tweet atan Başakşehir Kulübü, yazdıkları mesajda, "Rakibimiz Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u aldığınız için teşekkürler. Bu transferden hiç pişman olmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere The Guardian'ın dün girdiği özel haberde Cenk Tosun'un 25 milyon pounda Everton'a transfer olduğu yazılmıştı. Milli futbolcu Osmanlıspor'la oynanan kupa karşılaşmasında 1 gol atarken mücadele sonunda taraftarlara üçlü çektirmiş ve bunun bir veda olduğu belirtilmişti.