Başarının sırrı inanmışlık

Avrupa ve Türkiye’de fırtına gibi esen Galatasaray, tüm olumsuzluklara rağmen iki kulvarda da namağlup ilerliyor. Aile ortamının kurulduğu Florya’da, teknik direktör Buruk’un futbolculara yaklaşımı ve forma adaleti de takımın başarıya inanmasında önemli etkenler arasında gösteriliyor.
Son 2 sezondur Süper Lig’e ambargo koyan Galatasaray, bu sezon çıtayı biraz daha yukarı çıkarttı. Ligde henüz yenilmeyen sarıkırmızılılar, 15 maçta kazanabileceği 45 puanın 41’ini toplayarak rekor kırdı. UEFA Avrupa Ligi’nde de başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, bu kulvarda da yenilgi almadı. Kupa 2’de 6 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Galatasaray'ın bu sezon yakaladığı başarının altında ‘inanmışlık’ yatıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir aile ortamı kurulurken, futbolcular ve teknik heyet tek bir hedef arkasında birleşti.
TÜM EKSİKLERE RAĞMEN
Sezon başında kadro planlamasında hatalar yapan Galatasaray’da bazı bölgeler alternatifsiz kaldı. Bu duruma rağmen teknik direktör Okan Buruk, takımını ileriye taşıdı. Tecrübeli çalıştırıcının futbolculara olan yaklaşımının yanı sıra takımı forma adaletine inandırması da yakalanan başarının önemli etkenleri arasında gösteriliyor.