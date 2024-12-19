Başarının sırrı inanmışlık

Son 2 sezondur Süper Lig’e ambargo koyan Galatasaray, bu sezon çıtayı biraz daha yukarı çıkarttı. Ligde henüz yenilmeyen sarıkırmızılılar, 15 maçta kazanabileceği 45 puanın 41’ini toplayarak rekor kırdı. UEFA Avrupa Ligi’nde de başarılı bir performans sergileyen Galatasaray, bu kulvarda da yenilgi almadı. Kupa 2’de 6 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Galatasaray'ın bu sezon yakaladığı başarının altında ‘inanmışlık’ yatıyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir aile ortamı kurulurken, futbolcular ve teknik heyet tek bir hedef arkasında birleşti.