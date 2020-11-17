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Başkan Cengiz’den adaylık sinyali

Başkan Cengiz’den adaylık sinyali

Galatasaray’ın 23 Mart 2019’da düzenlenen Mali Genel Kurulu’nda idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, açılan davaları kazandı. Mahkeme karanının ardından açıklama yapan Cengiz, “Sağlığım elverdikçe Galatasaray’a her zaman, sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mustafa Cengiz

Mustafa Cengiz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mahkeme kararıyla rahat bir nefes aldı, adaylık sinyali verdi. Sarı-kırmızılı kulübün 23 Mart 2019’da düzenlenen Mali Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle bazı yöneticilerin açtığı, başkan Cengiz’in de müdahil olarak katıldığı asıl davada, alınan “yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi” yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmedildi. Asıl davayla ilgili fazlaya ilişkin diğer talepleri reddeden mahkeme, bu dava dosyasıyla birleşen İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davayla ilgili genel kurul kararının iptaline ve diğer 6 mahkemedeki dosyalarla ilgili de “genel kurul kararına yönelik talebin hak düşürücü süre nedeniyle” reddi hükmü kurdu. Mahkemenin kararının ardından bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi.

Milli takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı
Milli takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı’nda Uluslar Ligi’nde deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesinde Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, 23 kişilik Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.BİLGİLENDİRME | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar.&mdash; Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) November 16, 2020 Şenol Güneş: Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorumA Millilerimiz 1-0'dan geri dönerek Rusya'yı 3-2 yendi

SEÇİM OLAYI İLLA İBRA İLE OLMAZ

  • Mahkemenin tarihi bir karar verdiğini dile getiren Başkan Mustafa Cengiz, “Türk yargısına doğruyu doğru yere oturttuğu için çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte özellikle yönetimin işlevlerini yerine getirememesi, fonksiyonlarını icra edememesi için bazı kesimler çok uğraştı. Galatasaray’ı mecburi olarak mahkeme kapılarına götürdü” dedi. Mahkemenin verdiği kararla adaylığı önünde hukuki olarak bir engel kalmayan Başkan Cengiz, “Seçim olayı illa ibra ile olmaz. Camianın isteği, yönetimin isteği ve şartların oluşmasıyla olur. Aday olan arkadaşlara da bilvesile başarılar diliyorum. Herkes Galatasaray için çalışıyor. Buna da inanıyorum. Biz de Galatasaray için varız. Sevgili Galatasaraylılara, sevgili taraftarlarımıza son olarak şunu söylemek isterim. Sağlığım elverdikçe Galatasaray’a her zaman, sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Var olsun camiamız, var olsun taraftarlarımız” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in bilinmeyen transfer hikayesi: 2. Lig ekibinin kapısından döndü, Fenerbahçe'ye transfer oldu
Volkan Demirel'in bilinmeyen transfer hikayesi: 2. Lig ekibinin kapısından döndü, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Volkan Demirel'in sarı-lacivertli takıma transferinden önce Yıldırım Bosnaspor'un kapısından döndüğü öğrenildi. O dönemde 2. Lig'de boy gösteren Yıldırım Bosnaspor'da yönetici Ercan Gül, Boşnak Dünyası TV'de yaptığı açıklamada Demirel'le ilgili bilinmeyen transfer detayını şu sözlerle anlattı;"Volkan ve Egemen'i alacaktık""Kartalspor'da o zaman kalede Volkan Demirel var. Bir de Egemen (Korkmaz) var. Onları almaya karar verdik. Futbolcu satmıştık, paramız da vardı.""Başkan 200 bin TL istedi""Elimizdeki parayı gazete kağıdına sardık, Kartalspor Kulübü’ne gittik ve başkanla görüştük. Başkanla pazarlık yapıyoruz, 200 bin TL istedi. Biz ise 125 bin önererek 'Bakın paramız hazır, kabul edin hemen gidelim transferi bitirelim' dedik.""Fenerbahçe istiyor' dedi""Kendisi oyuncuyu Fenerbahçe’nin de istediğini söyledi. Biz kendisinin fiyat yükseltmeye çalıştığını düşünerek vazgeçtik. Volkan olmayınca otomatikman Egemen'i de alamadık." "Bize gelseydi belki de Fenerbahçe'ye transfer olamayacaktı""İnsanın futbolda biraz da şansı olacak. Volkan, Yıldırım Bosna’ya gelseydi belki de hiç Fenerbahçe’de oynayamayacaktı. Bu da kaderin bir cilvesi."Şampiyonlar Ligi hesabı, yayınladığı videoyla Volkan Demirel&#39;in doğum gününü kutladı.pic.twitter.com/FmH1tdNcwz&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 27, 2020 Volkan Demirel'den futbola veda

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