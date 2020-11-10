​Belhanda atıyor Cimbom kazanıyor

Galatasaray, Younes Belhanda gol attıkça galibiyet almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Faslı yıldızın gol attığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Umut YılmazYeni Şafak
Galatasaray’da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Younes Belhanda, başarılı performansıyla takımını sırtlamaya başladı. 7. haftada Ankaragücü maçında sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Faslı yıldız, Sivasspor maçıyla sahalara geri döndü. Belhanda, Sivas deplasmanında bir gol ve bir asistlik performansıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Sarı-kırmızılı takım, 30 yaşındaki futbolcunun gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Belhanda, Galatasaray formasıyla 16 farklı karşılaşmada 17 gol atmayı başarırken, sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 galibiyet aldı. Galatasaray, bu maçlarda 5 de beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.
Belhanda, bu sezon 3 farklı karşılaşmada gol atma başarısı gösterirken, sarı-kırmızılı takım 3 maçı da kazanmasını bildi. 30 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Hajduk Split’e karşı bir gol atarken, sarı-kırmızılı takım maçı 2-0 kazandı. Süper Lig’in 2. haftasında Başakşehir’e karşı sahneye çıkan Faslı oyuncu, attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Son olarak Sivasspor maçında yıldızlaşan Belhanda, bir gol ve bir asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu.
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