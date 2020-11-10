​Belhanda atıyor Cimbom kazanıyor

Galatasaray’da sezonun en çok tartışılan isimlerinin başında gelen Younes Belhanda, başarılı performansıyla takımını sırtlamaya başladı. 7. haftada Ankaragücü maçında sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Faslı yıldız, Sivasspor maçıyla sahalara geri döndü. Belhanda, Sivas deplasmanında bir gol ve bir asistlik performansıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu. Sarı-kırmızılı takım, 30 yaşındaki futbolcunun gol attığı hiçbir maçı kaybetmedi. Belhanda, Galatasaray formasıyla 16 farklı karşılaşmada 17 gol atmayı başarırken, sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 galibiyet aldı. Galatasaray, bu maçlarda 5 de beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor kararında Orhan Ak detayı Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan teknik direktör Abdullah Avcı, yarın Trabzon'a gidecek. Bordo-mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise çarşamba günü yapacak.Orhan Ak etkisiTeknik direktör arayışlarında olan Fraport TAV Antalyaspor Kulübü ile de görüşen Avcı'nın, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamasında yardımcı hocası Orhan Ak'ın etkisi oldu. Ak'ın Abdullah Avcı'ya, "Trabzon ve Trabzonspor'da başarılı olabiliriz" sözleri de Avcı'nın kararını etkiledi.Daha az maaşa Trabzonspor'aÖte yandan Antalyaspor'dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor'a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak. Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, ekibine transfer için de belirli hazırlıklar yapmasını söyledi.Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

Eskişehirspor 9 haftada sadece 4 gol atabildi Süper Lig’den düştüğü günden buyana sancılı günler geçiren Eskişehirspor, gol yollarında son yılların en kısır sezonunu yaşıyor. Geride kalan 9 haftada sadece 4 kez rakip fileleri havalandırabilen siyah-kırmızılılar, kalesinde ise 16 gol gördü.Eskişehirspor attığı 4 gol ile 2019-2020 ve 2018-2019 sezonlarının bu alanda gerisinde kaldı. Bu sezon ilk golünü Ümraniyespor ağlarına gönderen EsEs, ikinci gol sevincini Bandırmaspor’a karşı yaşadı. Ardından ligde 3 hafta gol orucu tutan Eskişehirspor, Keçiörengücü karşısında attığı 2 gol ile sessizliğine bozdu.Eskişehirspor’dan sonra en az gol sevinci yaşayan takım ise 5 gol ile Osmanlıspor oldu.Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor: 13 yenilgi, 5 beraberlik