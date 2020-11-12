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​Belhanda yeni sözleşme istiyor ​

Belhanda yeni sözleşme istiyor

Yaz transfer döneminde gitmesine kesin gözüyle bakılan ancak takımda kalan Younes Belhanda, ligde geride kalan 8 haftada gösterdiği başarılı performansla teknik heyetin gözüne girdi. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Faslı oyuncu, ayrılmak istemediğini belirterek sarı-kırmızılı kulüpten sözleşme uzatma teklifi bekliyor.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Younes Belhanda

Younes Belhanda

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan yeni sözleşme teklifi bekliyor. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istemiyor. Galatasaray’da oynamaktan ve İstanbul’da yaşamaktan memnun olduğu öğrenilen Belhanda, 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor. Mevcut sözleşmesiyle yıllık 3 milyon 350 bin Euro net ücret kazanan Belhanda’nın yeni sözleşme ile yıllık kazancında yüzde 50 indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Teknik heyetin de tecrübeli oyuncudan memnun olduğu ve yeni sözleşme imzalanmasına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları altyapıyla oynarız
Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları altyapıyla oynarız

TFF 2. Lig'de mücadele veren Sakaryaspor 9. hafta karşılaşmasında sahasında ligin son sıralarında bulunan Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 6-2 kaybeden yeşil-siyahlılarda taraftarlar maç sonunda oyunculara büyük tepki gösterdi.Çıkarın formayı6-2'lik sonuç sonrası sinirlerine hakim olamayan öfkeli taraftarlar, futbolculardan formalarını çıkarmalarını istedi. Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken bazıları da taraftarları haklı buldu.Video: Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları

KARAR SEÇİM SONRASI

  • Sarı-kırmızılı takımda Belhanda konusunda bu gelişmeler yaşanırken, olası bir sözleşme yenileme işleminin Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimi sonrası olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2017-2018 sezonunun yaz transfer döneminde Dinamo Kiev’den transfer edilen Belhanda’nın bonuslarla birlikte Galatasaray’a maliyeti 10 milyon Euro oldu. 4 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten Faslı yıldız, 113 maça çıkarken 17 gol ve 24 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ligde 7, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3 maçta forma giyen Belhanda, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Galatasaray’da durmak yok

  • Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde milli takım kamplarındaki oyunculardan yoksun olarak gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan sarı-kırmızılı takımın bir bölümü, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde hücum organizasyonları üzerine çalışan sarı-kırmızılı takım, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı. Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.

Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vida'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.Maç öncesi 'tehlikeli temas'Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcu Vida, Hırvatistan'la oynadığımız karşılaşma öncesi hem Şenol Güneş hem de Türkiye'den arkadaşları; Caner Erkin, Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun'la temas etti. Test sonucu pozitif çıkan Hırvat futbolcu kafilede tedirginlik oluşturdu.

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