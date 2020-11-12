​Belhanda yeni sözleşme istiyor ​

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımdan yeni sözleşme teklifi bekliyor. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istemiyor. Galatasaray’da oynamaktan ve İstanbul’da yaşamaktan memnun olduğu öğrenilen Belhanda, 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor. Mevcut sözleşmesiyle yıllık 3 milyon 350 bin Euro net ücret kazanan Belhanda’nın yeni sözleşme ile yıllık kazancında yüzde 50 indirime gitmeye hazır olduğu öğrenildi. Teknik heyetin de tecrübeli oyuncudan memnun olduğu ve yeni sözleşme imzalanmasına sıcak baktığı ifade ediliyor.

Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları altyapıyla oynarız TFF 2. Lig'de mücadele veren Sakaryaspor 9. hafta karşılaşmasında sahasında ligin son sıralarında bulunan Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 6-2 kaybeden yeşil-siyahlılarda taraftarlar maç sonunda oyunculara büyük tepki gösterdi.Çıkarın formayı6-2'lik sonuç sonrası sinirlerine hakim olamayan öfkeli taraftarlar, futbolculardan formalarını çıkarmalarını istedi. Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken bazıları da taraftarları haklı buldu.Video: Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları

KARAR SEÇİM SONRASI

Sarı-kırmızılı takımda Belhanda konusunda bu gelişmeler yaşanırken, olası bir sözleşme yenileme işleminin Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimi sonrası olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 2017-2018 sezonunun yaz transfer döneminde Dinamo Kiev’den transfer edilen Belhanda’nın bonuslarla birlikte Galatasaray’a maliyeti 10 milyon Euro oldu. 4 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten Faslı yıldız, 113 maça çıkarken 17 gol ve 24 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ligde 7, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 3 maçta forma giyen Belhanda, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Galatasaray’da durmak yok

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde milli takım kamplarındaki oyunculardan yoksun olarak gerçekleştirilen antrenmanda iki gruba ayrılan sarı-kırmızılı takımın bir bölümü, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde hücum organizasyonları üzerine çalışan sarı-kırmızılı takım, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamladı. Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.