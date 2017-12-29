Ben Arfa transferiyle herkesi şaşırtabilir

Alacakları sebebiyle PSG'den ayrılmaya yanaşmayan Hatem Ben Arfa, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer teklifi aldı.

Alacaklarını bırakmadan takımdan ayrılmak istemeyen hatta bunun için oynamamayı bile göze alan Fransız yıldızın Rus ekibinden aldığı teklif bir hayli ilginç. Çünkü Rus ekibi başarılı oyuncunun sözleşme haklarını kendisinin karşılayabileceğini belirtiyor.

Avrupa'da takip edilen takımların birinde forma giymeye devam etmek isteyen Ben Arfa'nın menajerinin kısa süre içerisinde Lokomotiv Moskova'ya kararlarını bildireceği aktarıldı.

Bilindiği üzere Ben Arfa'ya önceki günlerde Premier Lig takımlarından Leicester City'de teklif yapmıştı.

Ben Arfa sözleşmesini feshetmek için dünyaları istedi PSG'nin sorunlu yıldızı Hatem Ben Arfa, kulübünün sözleşmesini feshetmek istemesi sonrasında olay bir talepte bulundu.Fransız yıldız, sözleşmesinin bitimi olan Haziran ayına kadar takımda kalmak isterken kontratının tek taraflı olarak feshedilmesi halinde kulüpten 10 milyon euro alabilecek. Bu sebeple sözleşmesini sonlandırmak isteyen PSG yönetimine bu maddeyi hatırlatan futbolcunun takımdan ayrılmamakta kararlı olduğu belirtildi.Ben Arfa'nın sözleşmesinden doğan tüm alacaklarını almak için sezon sonuna kadar oynamamayı göze alarak PSG'de kalacağı aktarıldı.Ben Arfa serveti geri çevirdi Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sezon başında katıldığı bir canlı yayında şu açıklamaları yapmıştı;"Ben Arfa'nın kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Alacağı olduğunu söylüyor. 'Bunu aldıktan sonra sizinle oturup konuşurum' diyor ve 'şartlarımı o zaman söylerim' diyor. Avukatı ve menajeri ile geçen sene oturup anlaştık ama 'PSG'ye gidersem gelmem' dedi. Hakikaten PSG'ye gitti. Orada 6 milyon Euro net alıyor."Video: Ben Arfa'dan nefis çalımlar

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sezon başında katıldığı bir canlı yayında şu açıklamaları yapmıştı;