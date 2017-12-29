Ben Arfa transferiyle herkesi şaşırtabilir

Sözleşmesini feshetmek için kontrat haklarının tamamını isteyen Ben Arfa bu yüzden takımdan ayrılmaya yanaşmıyordu. Ancak Rus ekibi Lokomotiv Moskova yaptığı transfer teklifiyle Fransız oyuncuyu ikna edebilir.
Haber MerkeziYeni Şafak
Alacakları sebebiyle PSG'den ayrılmaya yanaşmayan Hatem Ben Arfa, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan transfer teklifi aldı.
Alacaklarını bırakmadan takımdan ayrılmak istemeyen hatta bunun için oynamamayı bile göze alan Fransız yıldızın Rus ekibinden aldığı teklif bir hayli ilginç. Çünkü Rus ekibi başarılı oyuncunun sözleşme haklarını kendisinin karşılayabileceğini belirtiyor.
Avrupa'da takip edilen takımların birinde forma giymeye devam etmek isteyen Ben Arfa'nın menajerinin kısa süre içerisinde Lokomotiv Moskova'ya kararlarını bildireceği aktarıldı.
Bilindiği üzere Ben Arfa'ya önceki günlerde Premier Lig takımlarından Leicester City'de teklif yapmıştı.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım sezon başında katıldığı bir canlı yayında şu açıklamaları yapmıştı;
"Ben Arfa'nın kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Alacağı olduğunu söylüyor. 'Bunu aldıktan sonra sizinle oturup konuşurum' diyor ve 'şartlarımı o zaman söylerim' diyor. Avukatı ve menajeri ile geçen sene oturup anlaştık ama 'PSG'ye gidersem gelmem' dedi. Hakikaten PSG'ye gitti. Orada 6 milyon Euro net alıyor."
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