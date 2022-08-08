Berat Özdemir Arap Yarımadası'na gidiyor

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'da göreve geldikten sonra transferini istediği ilk isimlerden biri olan Berat Özdemir, Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor.

2.5 milyon Euro bonservis

Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Berat Özdemir için Suudi Arabistan temsilcisi El İttifak, bor-mavililerin kapısını çaldı. Arap kulübü 24 yaşındaki orta saha için 2.5 milyon Euro teklif ederken, Trabzonspor yönetimi Abdullah Avcı'nın kararını sordu. Avcı'nın Berat'a vize çıkarması sonrası El İttifak ile prensipte anlaşmaya varıldı. Tarafların son detayları görüştüğü ve gün içinde ayrılığın KAP'a bildirilmesi ve Berat'ın Arap kulübünün Topuk Yaylası'ndaki kampına katılması bekleniyor.

Orta saha rotasyonuna Doğucan transferi sonrası forma şansının azalması beklenen Berat, Arap kulübüne gitmeyi kabul ederken, burada yıllık 1 milyon Euro kazanması bekleniyor. Milli futbolcu, Trabzonspor'da 5 milyon TL kazanıyordu.

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Trabzonspor formasıyla milli takıma kadar yükselen Berat Özdemir, bordo-mavili formayla 60 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Transferin 'sessiz' yıldızı: #BeratÖzdemir #Trabzonspor pic.twitter.com/w740NdsH0B — SPOR (@yenisafakspor) January 29, 2021