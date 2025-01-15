Berke ve Ahmed için Dursun Özbek devrede

Sarı-kırmızılılar, ara transferin yanı sıra yaz transfer dönemi için de hazırlık yapıyor. Eyüpspor’un kalecisi Berke Özer ve forveti Ahmed Kutucu’yu isteyen Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek’in bizzat devreye girdiği öğrenildi. Özbek’in hem Eyüpspor cephesiyle hem de futbolcularla sezon sonu için söz kestiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

KALEYE BERKE

Bu sezon Eyüpspor ile iyi bir sezon geçiren Berke’nin sezon sonuda Muslera’dan eldivenleri teslim alması bekleniyor. Eflatun-sarılı ekiple bu sezon 18 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, kalesini 7 maçta gole kapattı. Berke toplamda 17 gol yedi.

YENİ YILDIZ AHMED

Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz ya da Yunus Akgün’e gelebilecek dev teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Galatasaray, Ahmed Kutucu ile de kanat bölgesini güçlendirmek istiyor. Bu sezon Eyüpspor'da 19 maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve asistlik performans sergiledi.

Victor Nelsson’a 6 milyon Euro

G.Saray’da ayrılma kararı veren Victor Nelsson’a Fransa’dan talip çıktı. Ligue 1 ekibi Rennes, Danirmarkalı oyuncuyla ilgilendiğini sarı-kırmızılı kulübe bildirdi. Rennes 6 milyon Euro bonservis, 1 milyon Euro da bonus teklifinde bulundu. G:saray ise 10 milyon Euro istedi.

Hatay hazırlıkları başladı

G.Saray, Süper Lig’de Hatayspor ile cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, çift kale maçla bitti. Hatayspor hazırlıkları, bugün yapılacak idmanla sürecek.















