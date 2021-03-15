Spor Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Şenol Kurallar adaletli bir şekilde uygulansın
TBL

Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Şenol: Kurallar adaletli bir şekilde uygulansın

Beşiktaş Kulübü Basketbol Şubesi, Türkiye Basketbol Federasyonu'na "kuralları adaletli bir şekilde uygulama" çağrısında bulundu. Basketbol Şube Sorumlusu Umut Şenol, TOFAŞ maçında kural hatası yapıldığını belirterek kararların eğilip bükülmeden verilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tofaş-Beşiktaş maçından bir kare.
Tofaş-Beşiktaş maçından bir kare.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 89-86 TOFAŞ'a mağlup olduğu maçta "kural hatası" olduğu gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuran Beşiktaş Kulübü bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

  • "Oyuncularımıza kulüp olarak tek başımıza veremeyeceğimiz şeyler var; adalet ve eşiklik duygusu bunların en önemlileri. Bunu sağlayacak kurumlar ise TBF, MHK ve Tahkim Kurulları. Onlara çağrımız tektir, kimseye karşı eğilip bükülmeden kuralları uygulayın. Kendi inisiyatifimiz dışında kalan ortamdan tek beklediğimiz gelişim çağında olan kendi gözümüzden bile sakındığımız oyuncularımızın bu duygular için gelişimlerine devam etmeleridir."

Sezon başında büyük bir cesaret örneği göstererek çok düşük bir bütçe ile genç ve potansiyeli yüksek oyuncuların bir araya getirildiği hatırlatılarak, "Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin, yönetim kurulumuzun desteği ve yüce gönüllü Beşiktaş taraftarının sevgisi ile bir yola çıktık. Amacımızı Türk Milli Takımına maksimum sayıda sporcu vermek ve bunu yapmak için de genç oyuncularımıza maksimum süreyi vermek olarak açıkladık." görüşlerine yer verildi. "Çok zor günler geçirdik. Zor kararlar almak zorunda kaldık." denilen açıklamada şunlar kaydedildi;

  • "Başta hocamız Ahmet Kandemir olmak üzere şubedeki bütün arkadaşlarımız Beşiktaşlılık felsefesinin gereği olan her tür fedakarlığı yaptılar. Biz oyuncularımızın gelişimi için kulüp içinde, bireysel gelişim koçluğu, İngilizce dersleri, psikolojik destek ve etik standartlar gibi bir çok konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akatlar salonunda Sayın Bilgihan Cenk Sürmen önderliğinde onlara ve gerektiğinde milli takımımıza mütevazı imkanlarımız ile her zaman en fiziksel şartları vermeye çalışıyoruz."

Abone Ol Google News
Fenerbahçenin Kadıköy kabusu

Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu

​Sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
Dünyanın en güzel golü olmaya aday

Dünyanın en güzel
golü olmaya aday

​Takım arkadaşları bile bu gole inanamadı.
Cerablus ve Baba balistik füze saldırısı

Cerablus ve Bab'a
balistik füze saldırısı

Fırat Kalkanı bölgesinde sivil yerler hedef alındı.
Türklerin yaptığı <br>ilk savaş uçağı

Türklerin yaptığı
ilk savaş uçağı

Nuri Demirağ'ın gerçekleştiremediği hayali.
Hollanda'da bugün

Hollanda'da bugün

Hollanda polisi, köpek ve copla müdahale etti.

Destan yazanlara <br>mektup yaz

Destan yazanlara
mektup yaz

Sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı.
Umutlandıran tablo

Umutlandıran tablo

Tedirgin eden yükselişin ardından düşüş başladı.
Yasak yokmuş gibi!

Yasak yokmuş gibi!

Yenikapı Sahili doldu taştı.
Komşu rahatsız oldu!

Komşu rahatsız oldu!

​Yunanistan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş.
Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

​Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

​Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı.

Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor.
Meghan'ın mağduriyeti kaç para?

Meghan'ın mağduriyeti kaç para?

​Ülkede müslümanlar ve siyahlar sistematik ırkçılığın kurbanı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.