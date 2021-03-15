Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Umut Şenol: Kurallar adaletli bir şekilde uygulansın

ING Basketbol Süper Ligi'nde 89-86 TOFAŞ'a mağlup olduğu maçta "kural hatası" olduğu gerekçesiyle Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuran Beşiktaş Kulübü bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;

"Oyuncularımıza kulüp olarak tek başımıza veremeyeceğimiz şeyler var; adalet ve eşiklik duygusu bunların en önemlileri. Bunu sağlayacak kurumlar ise TBF, MHK ve Tahkim Kurulları. Onlara çağrımız tektir, kimseye karşı eğilip bükülmeden kuralları uygulayın. Kendi inisiyatifimiz dışında kalan ortamdan tek beklediğimiz gelişim çağında olan kendi gözümüzden bile sakındığımız oyuncularımızın bu duygular için gelişimlerine devam etmeleridir."

Sezon başında büyük bir cesaret örneği göstererek çok düşük bir bütçe ile genç ve potansiyeli yüksek oyuncuların bir araya getirildiği hatırlatılarak, "Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin, yönetim kurulumuzun desteği ve yüce gönüllü Beşiktaş taraftarının sevgisi ile bir yola çıktık. Amacımızı Türk Milli Takımına maksimum sayıda sporcu vermek ve bunu yapmak için de genç oyuncularımıza maksimum süreyi vermek olarak açıkladık." görüşlerine yer verildi. "Çok zor günler geçirdik. Zor kararlar almak zorunda kaldık." denilen açıklamada şunlar kaydedildi;

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"Başta hocamız Ahmet Kandemir olmak üzere şubedeki bütün arkadaşlarımız Beşiktaşlılık felsefesinin gereği olan her tür fedakarlığı yaptılar. Biz oyuncularımızın gelişimi için kulüp içinde, bireysel gelişim koçluğu, İngilizce dersleri, psikolojik destek ve etik standartlar gibi bir çok konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Akatlar salonunda Sayın Bilgihan Cenk Sürmen önderliğinde onlara ve gerektiğinde milli takımımıza mütevazı imkanlarımız ile her zaman en fiziksel şartları vermeye çalışıyoruz."