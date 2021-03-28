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Beşiktaş Bennasser'i takipte

Ligde zirvedeki yerini koruyan ve sezon sonunda şampiyonluk için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, diğer yandan da transfer hamlelerine başladı. İtalya’nın önde gelen haber sitelerinden Mercato, siyah-beyazlıların, Faslı orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Bennasseri takipte
Genç oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

Süper Lig’de geride kalan 31 hafta sonunda bir maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Galatasaray’ın 3 puan önünde yer alan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen arayı çalışarak geçirirken, diğer yandan da gelecek sezon takımını kurmak için görüşmelerini sürdürüyor. Ligde şampiyonluğa yürüyen siyah-beyazlıların gündemi ile Avrupa basını da yakından ilgileniyor.

İtalya’nın önde gelen haber sitelerinden Mercato, Beşiktaş’ın Faslı orta saha oyuncusu Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde; 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan Bennasser’in, siyah-beyazlı ekip ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi.

30 Haziran’da Monaco kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Bennasser’in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi.


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