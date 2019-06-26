Beşiktaş Boyd’dan vazgeçmiyor

Yeni sezon öncesi kadrosunda değişiklikler yapmak isteyen Beşiktaş, teknik heyetin raporu doğrultusunda arayışlarını sürdürüyor.

Özellikle kanat bölgelerindeki isimleri değiştirmek isteyen siyah-beyazlılar, Quaresma ve Lens’i gözden çıkarmış durumda. İki ismi de satış listesine koyan Beşiktaş, alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, prensip anlaşmasına varılan Tyler Boyd’un kulübü Guimaraes ile görüşmelere devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Yeni Zelanda asıllı Amerikalı kanat oyuncusu için, Portekiz ekibine 1.2 milyon Euro teklif etmişti. 2 milyon Euro bonservis bedelinde indirim yapmayan Guimaraes, ilk peşinatı da yüksek tutmak istiyor. Siyah-beyazlılar ise Tyler Boyd’un bonservis bedelini taksitlerle ödemeyi amaçlıyor.

İMZAYA GÜNLER KALDI

Portekiz ekibinin ısrarı ve Boyd konusunda başka kulüplerin de devreye girmesi, siyah-beyazlıların hızlı hareket etmesine neden oldu. Guimaraes yönetimiyle tekrar masaya oturan ve 2 milyon Euro’luk talebi kabul eden Beşiktaş yönetimi, 24 yaşındaki oyuncu için taksitlendirme talep etti.

Ücretin yarısını peşin isteyen Portekiz kulübünün yöneticileri, kalan kısmı ise taksitlendirebileceklerini söylediler. Siyah-beyazlıların ise peşinatı ödemek için kaynak arayışında olduğu ve satış listesindeki oyunculara gelecek tekliflere göre hareket edecekleri ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ankaragücü’ne gelen Boyd, 14 maçta 6 gol 4 asistlik performans göstermiş ve herkesin dikkatini çekmişti.