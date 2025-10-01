Beşiktaş derbiye hazırlanıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın idmanda klasını konuşturdu.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ediyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
