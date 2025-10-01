Yeni Şafak
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor

15:501/10/2025, Çarşamba
AA
Teknik direktör Sergen Yalçın idmanda klasını konuşturdu.
Teknik direktör Sergen Yalçın idmanda klasını konuşturdu.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ediyor.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.


Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.


Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray
