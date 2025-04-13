Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Beşiktaş evde yok

Beşiktaş evde yok

Ergin Aslan
04:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ole Gunnar Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer

Süper Lig'de 3.lük kovalayan Beşiktaş, dün evinde Başakşehir karşısında adeta şok yaşadı. Konuk ekip Yusuf Sarı’nın iki golüyle 3 puanı alıp ligde 3’te 3 yaparken, siyah-beyazlı takımın son iki haftadaki puan kaybı 5 oldu.

Beşiktaş, önceki gün Samsunspor'un kaybetmesiyle, bir kez daha ayağına gelen üçüncülük fırsatıyla çıkıyordu Başakşehir önüne. Çağdaş Atan ise inişli çıkışlı bir sezonun son evresinde Avrupa'ya gitme hayali kuruyordu. Beşiktaş'ın stoperdeki eksiği siyah-beyazlılar adına takımda taşların yerinden oynamasına neden oldu. Salih orta sahaya, Chamberlain sağ beke, Svensson ise stopere geçmişti. Büyük bir takım için bir eksik bölge için taşları bu kadar yerinden oynatmak düşünülmesi gereken bir iş. Altyapıda stopere koyacak oyunculara güvenmek gerek. Azem bu konuda dikkat çeken bir isim. Böyle zamanlar fırsat haftalarıdır. Karşılaşmanın ilk yarım saati Beşiktaş'ın rakip yarı alana yerleşmeye çalışıp beceremediği, Başakşehir'in ise kenarları kullanarak etkili olmaya çalıştığı görüntü ile geçti. En net pozisyon 33. dakikada Brnic ile geldi ancak Mert çok iyi kurtarışla skoru dengede tuttu. Muçi'nin sakatlanıp yerini Mario'ya bırakması zaten dengesiz olan kadro dinamiğini hücum anlamında daha da sarstı. İkinci yarı başladığında Salih çıkmış, Chamberlain orta sahaya geçmişti. Bu hamle taşları biraz daha yerine oturtunca ilk bölümde etkisini gösterdi. Beşiktaş hem iki kanadı hem de merkezi etkili kullanarak pozisyonlar üretmeye başladı. Başakşehir ise kalan sürede tüm planını geçiş oyunu üzerine kurguladı. Böyle bir pozisyonda Yusuf Sarı, sürdüğü topla cezayı kesti. Sonucu ise yine Yusuf'un şahane frikik golü belirledi. Beşiktaş taraftarının takıma genel tepkisi ❍ ise haklı bir serzenişti.


#Beşiktaş
#Süper Lig
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? ÖSYM ile ALES kaç dakika sürüyor?