Beşiktaş evde yok

Beşiktaş, önceki gün Samsunspor'un kaybetmesiyle, bir kez daha ayağına gelen üçüncülük fırsatıyla çıkıyordu Başakşehir önüne. Çağdaş Atan ise inişli çıkışlı bir sezonun son evresinde Avrupa'ya gitme hayali kuruyordu. Beşiktaş'ın stoperdeki eksiği siyah-beyazlılar adına takımda taşların yerinden oynamasına neden oldu. Salih orta sahaya, Chamberlain sağ beke, Svensson ise stopere geçmişti. Büyük bir takım için bir eksik bölge için taşları bu kadar yerinden oynatmak düşünülmesi gereken bir iş. Altyapıda stopere koyacak oyunculara güvenmek gerek. Azem bu konuda dikkat çeken bir isim. Böyle zamanlar fırsat haftalarıdır. Karşılaşmanın ilk yarım saati Beşiktaş'ın rakip yarı alana yerleşmeye çalışıp beceremediği, Başakşehir'in ise kenarları kullanarak etkili olmaya çalıştığı görüntü ile geçti. En net pozisyon 33. dakikada Brnic ile geldi ancak Mert çok iyi kurtarışla skoru dengede tuttu. Muçi'nin sakatlanıp yerini Mario'ya bırakması zaten dengesiz olan kadro dinamiğini hücum anlamında daha da sarstı. İkinci yarı başladığında Salih çıkmış, Chamberlain orta sahaya geçmişti. Bu hamle taşları biraz daha yerine oturtunca ilk bölümde etkisini gösterdi. Beşiktaş hem iki kanadı hem de merkezi etkili kullanarak pozisyonlar üretmeye başladı. Başakşehir ise kalan sürede tüm planını geçiş oyunu üzerine kurguladı. Böyle bir pozisyonda Yusuf Sarı, sürdüğü topla cezayı kesti. Sonucu ise yine Yusuf'un şahane frikik golü belirledi. Beşiktaş taraftarının takıma genel tepkisi ❍ ise haklı bir serzenişti.