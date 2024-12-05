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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi resmen açıklandı

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi resmen açıklandı

12:285/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu.
Derbinin hakemi Mehmet Türkmen oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Ligde 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:


6 Aralık Cuma:


20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük


7 Aralık Cumartesi:


13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor: Halil Umut Meler


16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan


19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Mehmet Türkmen


8 Aralık Pazar:


13.30 ikas Eyüpspor-Reeder Samsunspor: Atilla Karaoğlan


16.00 Net Global Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman


16.00 Bellona Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Ozan Ergün


19.00 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: Emre Kargın


9 Aralık Pazartesi:


20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu


Mehmet Türkmen


#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Mehmet Türkmen

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