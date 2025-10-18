Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş-Gençlerbirliği

Beşiktaş-Gençlerbirliği

Haber Merkezi
14:3218/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Siyah beyazlılar, milli ara sonrasında 3 puan ile lige yeniden başlamanın planlarını yapıyor. Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Saat 17.00'de başlayacak olan mücadele beINSPORTS2'den naklen yayınlanacak.


Siyah-beyazlı takım, sezonun geride kalan bölümünde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı. Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.





#Beşiktaş
#Gençlerbirliği
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik Meclis açıklamaları son durum: 2000-2008 arası sigortalılara erken emeklilik var mı?