Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Siyah beyazlılar, milli ara sonrasında 3 puan ile lige yeniden başlamanın planlarını yapıyor. Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. Saat 17.00'de başlayacak olan mücadele beINSPORTS2'den naklen yayınlanacak.
Siyah-beyazlı takım, sezonun geride kalan bölümünde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bir maçı eksik Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı. Süper Lig'e 4 sezon sonra yükselen Gençlerbirliği ise oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Ankara ekibi, averajla 14. sırada yer aldı.