Beşiktaş resmen duyurdu! Serkan Reçber göreve başladı

"Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Serkan Reçber’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."