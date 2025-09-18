Yeni Şafak
Beşiktaş resmen duyurdu! Serkan Reçber göreve başladı

15:3118/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş'tan Serkan Reçber'le ilgili resmi açıklama geldi.
Beşiktaş Kulübü, başkan Serdal Adalı'nın düzenlediği basın toplantısında açıkladığı üzere Serkan Reçber'in kulüpte çalışmaya başladığını duyurdu.

Beşiktaş, Serkan Reçber'in kulüpte göreve başladığını duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Serkan Reçber’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

