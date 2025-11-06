Yeni Şafak
Beşiktaş üç eksikle çalıştı

15:276/11/2025, Perşembe
IHA
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.


Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.



