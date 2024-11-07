Beşiktaş'ın eski futbolcusu basketbolcu oldu: Maçlara çıkacak

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen Sırp orta saha Adem Ljajic, takımı Novi Pazar'da basketbol maçlarına çıkma kararı aldı.
Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar, orta saha oyuncularından Adem Ljajic'in basketbol takımıyla maçlara çıkacağını açıkladı.
Futbol takımında forma giyen Ljajic, Novi Pazar Basketbol Takımı ile de sözleşme imzaladı.
33 yaşındaki Sırp oyuncu, hem futbol hem basketbol takımında forma giyecek.
Sırp orta saha, Novi Pazar kulübünde bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 5 gol atıp 6 asistlik performans sergiledi.
Adem Ljajic, Süper Lig'de 2018-22 yılları arasında Beşiktaş ve 2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük formaları giymişti.