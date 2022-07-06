Spor Beşiktaşın yeni transferi Jackson Muleka İstanbula geldi
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Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yeni transferi Jackson Muleka İstanbula geldi
Jackson Muleka

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği 22 yaşındaki forvet oyuncusu Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.

Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.

Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan genç yıldızın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekip, bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
  • "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır"

Muleka, geçtiğimiz sezonun devre arasında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak gelerek çıktığı 14 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

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