Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmek istediği 22 yaşındaki forvet oyuncusu Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.
Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.
Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan genç yıldızın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.Siyah-beyazlı ekip, bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
- "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır"
Muleka, geçtiğimiz sezonun devre arasında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralık olarak gelerek çıktığı 14 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.