Beşiktaş'ın yenileri ilk idmana çıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yeni transferler Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı da antrenmanda yer aldı.
Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.
İdman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Yeni transferler Vaclav Cerny ve Gökhan Sazdağı, takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.
Beşiktaş, yarın yapılacak idmanla çalışmalarını sürdürecek.