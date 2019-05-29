Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor

Beşiktaş’ta teknik direktör konusunda Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Abdullah Avcı konusunda fikir birliğine vardı.

Tecrübeli teknik adamla anlaşmaya da varan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak.

Bugüne kadar Okan Buruk, Tayfun Korkut, Lucescu ve Abdullah Avcı isimleri gündeme gelen Beşiktaş’ta son karar olarak Abdullah Avcı isminde karar kılındı. Avcı’yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, transfer politikasını da imzaların atılmasının ardından belirleyecek.

Bugün Çaykur Rizespor’la yollarını ayıran Okan Buruk da, Abdullah Avcı’nın yerine Başakşehir’le anlaştı.