SÜPER LİG

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor

Şenol Güneş’in ardından yeni teknik direktör konusunda çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta yönetim, Abdullah Avcı isminde fikir birliğine varıp tecrübeli teknik adamla da görüşüp anlaşmaya vardı. Avcı, siyah-beyazlılarla 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.

Haber Merkezi IHA
Abdullah Avcı yeni sezonda Beşiktaş'ın başına geçecek. Tecrübeli teknik adamın 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Abdullah Avcı yeni sezonda Beşiktaş'ın başına geçecek. Tecrübeli teknik adamın 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş’ta teknik direktör konusunda Başkan Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Abdullah Avcı konusunda fikir birliğine vardı.

Tecrübeli teknik adamla anlaşmaya da varan siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde resmi açıklamayı yapacak.

Bugüne kadar Okan Buruk, Tayfun Korkut, Lucescu ve Abdullah Avcı isimleri gündeme gelen Beşiktaş’ta son karar olarak Abdullah Avcı isminde karar kılındı. Avcı’yla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Beşiktaş, transfer politikasını da imzaların atılmasının ardından belirleyecek.

Bugün Çaykur Rizespor’la yollarını ayıran Okan Buruk da, Abdullah Avcı’nın yerine Başakşehir’le anlaştı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.