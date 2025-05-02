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Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Beşiktaş'ta derbi mesaisi

15:422/05/2025, Cuma
AA
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Alex Oxlade-Chamberlain de çalışmalarda yer aldı.
Alex Oxlade-Chamberlain de çalışmalarda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.


Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla başladıkları idmanı taktiksel çalışmayla tamamladığı aktarıldı.


Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.





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