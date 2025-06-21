Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul toplanıyor

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul toplanıyor

10:3221/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı.

Beşiktaş Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda 15 Haziran'da yapılması gereken toplantı, çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle gerçekleştirilemedi. Çoğunluk aranmaksızın yarın düzenlenecek olağanüstü genel kurul toplantısı, saat 10.30'da başlayacak.


Genel kurulda kulübe ait taşınmazlarla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili maddelerde yönetim kuruluna yetki verilmesi oylanacak.

#Beşiktaş
#Süper Lig
#Serdal Adalı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sınav görevli ücretleri ne zaman, ne kadar yatırılacak? 2025 YKS gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ücretleri ödeme tutarları ve tarihleri