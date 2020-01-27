Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi başlıyor

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktörlük görevi için siyah beyazlıların efsane ismi Sergen Yalçın ile anlaşma sağladı.

Yeni Malatya'dan ayrıldıktan sonra teklif bekleyen başarılı futbol adamı, uzun süredir Beşiktaş tribünlerinin takımın başında görmek istediği bir isimdi.

Önceki günlerde 'Beşiktaş'ta sizi ne zaman göreceğiz'' sorusuna 'Elbet bir gün buluşacağız' diyerek cevap veren Sergen Yalçın'ın Rizespor ile oynanacak deplasman maçında takımın başında olması bekleniyor.

Beşiktaş altyapısından yetişen Sergen Yalçın, 2002-2006 sezonlarında siyah beyazlı formayı giymiş ve birçok şampiyonlukta pay sahibi olmuştu. Sergen Yalçın, Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor ve Yeni Malatya'da teknik direktörlük görevlerini üstlenmişti.