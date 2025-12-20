Beşiktaş'tan Rizespor maçı sırasında çarpıcı paylaşım! "Tiyatro devam ediyor"

Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Mücadele oynanırken siyah-beyazlı kulüp penaltı beklediği pozisyonla ilgili sert bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken siyah-beyazlı kulübün resmi X hesabından olay bir paylaşım yapıldı.
Karşılaşmada penaltı bekleyen Beşiktaş, ilgili pozisyonun görsellerini paylaşarak "Tiyatro devam ediyor!" ifadelerini kullandı.
