Beşiktaş'tan Rizespor maçı sırasında çarpıcı paylaşım! "Tiyatro devam ediyor"

21:0520/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.
Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Mücadele oynanırken siyah-beyazlı kulüp penaltı beklediği pozisyonla ilgili sert bir paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken siyah-beyazlı kulübün resmi X hesabından olay bir paylaşım yapıldı.


Karşılaşmada penaltı bekleyen Beşiktaş, ilgili pozisyonun görsellerini paylaşarak "Tiyatro devam ediyor!" ifadelerini kullandı.




