Bizi sahada yenip geçin

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, nisan ayı divan kurulu toplantısında konuştu. Şampiyonluktaki rakipleri Fenerbahçe'nin yöneticilerine göndermede bulunan Başkan Özbek, “Bu ülke insanı, sırf bir şampiyonluk kazanmak için oluşturduğunuz bu ortamdan çok sıkıldı. Gelin artık bu düşmanca tavırlarınızdan, söylerken inanmadığınız sözlerden, kazanmak uğruna yaptığınız ahlaki açıdan sorunlu hareketlerden kaçının. Bu ülke sporuna dair sorumluluklarınızı yerine getirin. Sahaya dönün. Bizi orada yakalayıp geçmeye çalışın. Ben de biliyorum zor olduğunu. Biz 25. şampiyonluğumuzu kazanıp 5. yıldızı takacağız” dedi.





TESİSLERİMİZ BİZE ÇOK YAKIŞTI

Dursun Özbek, kulübü en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. İhtiyacımız olan tesisleri tamamladığımız zaman tüm takımlarımız sürdürülebilir bir şekilde sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en üst sıralarındaki yerini kuvvetlendirecek. Tesisleşme, kulüpler için olmazsa olmaz. Türkiye'yi yurt dışında gururlandırmak istiyorsak, tesislerimizi tamamlamamız lazım. Bizler de bunun için çalışıyoruz. Futbol tesislerimiz, bize çok yakıştı. Salon sporlarında da artık maçları oynamak için yer aramaktan vazgeçmemiz lazım. Kulüp için tesisleşmeyi tamamlamamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.





İLK DÖRTLÜ FİNAL

Başkan Dursun Özbek, konuşmasında Galatasaray'ın elde ettiği sportif başarılarına da değinerek, “Erkek basketbol takımımız, tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldı. Kadın voleybol takımımız da yarın (bugün) üçüncülük maçına çıkacak. Bütün bunların yanında Tekerlekli sandalye basketbol takımımız da hafta sonu kendi evimizde şampiyonluk maçı için son karşılaşmasına çıkacak” ifadelerini kullandı.



