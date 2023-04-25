Bjelica'dan değişim sinyali: Kalan maçları onlarla oynayacağım

Üç günlük iznin ardından hazırlıklarına başlayan bordo-mavili takımda teknik direktör Nenad Bjelica takımın durumuyla ilgili soruları yanıtladı. 51 yaşındaki teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Sorun olmasa burada olmazdım"





"Trabzonspor ile görüşmemiz iki gün sürdü. Kulüp bana olan ilgisini net bir şekilde anlattı. Herkes görüşlerini net bir şekilde anlattığı için görüşmeler kısa sürdü. Trabzonspor'un çok iyi bir kulüp ve son şampiyon olduğunu biliyordum. Sorunları olan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Zaten sorun olmasaydı burada olmazdım."









"Henüz hiçbir oyuncu için ayrılık kararı almadım"





"Kalacak ve gidecek oyuncular ile ilgili henüz bir karar almadım. Bu konu ilerleyen zamanlarda gündeme gelecektir. 2 gündür buradayım ve sadece bir maç oynadık. Dolayısıyla 2-3 gün geçirdiğimiz insanlar için karar almak çok adil olmayacak. Önümüzdeki günlerde yönetimle yaptığımız değerlendirmeler sonrası net kararlar alınabilir. Burada çok yeniyiz. Sezon içinde dakika alamayan oyunculara fırsat verip önümüzdeki senenin bir hazırlığını yapacağız. Dolayısıyla henüz hiçbir oyuncu için ayrılık kararı alınmadığını söyleyebilirim."





Değişim sinyali





"Ligin geri kalan maçlarını benim gibi kazanmak isteyen oyuncular ile oynayacağım."





"Sistem kazandırmaz"





"Sistemler size maç kazandırmaz. Organizasyon, detaylar ve disiplin size maç kazandırır."





"Kazanan takım oluşturmayı hedefliyoruz"





"Takımım yetenekli bir takım ancak belki de gücünü gösteremediği için seviyesinin altında oynadığı maçlar oldu. Biz; mücadeleci, kazanan, iyi bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız, oyuncuların da buna hazır olduğunu görüyorum. Hedefimiz, Trabzonspor'un geçen sene yaşadığı başarıları tekrarlamak."























