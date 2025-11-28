UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya geldi.
Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Karadeniz ekibinin gollerini 20 ile 55. dakikada Mouandilmadji (2) kaydetti. Breidablik'in golleri ise 6. dakikada Ingvarsson ve 72. dakikada Kristinsson attı.
Bu sonucun ardından 10 puanlı Samsunspor lig aşamasında liderliğini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar bir sonraki maçta Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek.
6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.
20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1
55' Carlo Holse'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Marius Mouandilmadji, dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
72' Breidablik'te Omarsson, ceza sahasına taşıdığı topu Kristinsson'a verdi. Kristinsson'un şutu köşeden ağlarla buluştu: 2-2.