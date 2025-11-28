Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor Breidablik deplasmanında berabere kaldı: Liderliğini sürdürdü | ÖZET

Samsunspor Breidablik deplasmanında berabere kaldı: Liderliğini sürdürdü | ÖZET

00:5028/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya geldi.


Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Karadeniz ekibinin gollerini 20 ile 55. dakikada Mouandilmadji (2) kaydetti. Breidablik'in golleri ise 6. dakikada Ingvarsson ve 72. dakikada Kristinsson attı.


Bu sonucun ardından 10 puanlı Samsunspor lig aşamasında liderliğini sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar bir sonraki maçta Yunan ekibi AEK'yı konuk edecek.


BREIDABLIK - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Breidablik:
Anton Einarsson, Valgeirsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson, Gunniaugsson, Ludviksson, Omarsson, Bjarnason, Thorsteinsson
Samsunspor:
Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Yunus Emre, Emre Kılınç, Holse, Makoumbou, Musaba, Mouandilmadji.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

6. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan çalımlarla ceza sahası içine giren Thorsteinsson'un pasında arka direkte Ingvarsson plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

9. dakikada Mouandilmadji'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson son anda kornere çeldi.


20. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Makoumbou'nun ara pasında 2 defans oyuncusundan sıyrılarak ceza saha içine giren Mouandilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1

İKİNCİ YARI

55' Carlo Holse'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Marius Mouandilmadji, dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

72' Breidablik'te Omarsson, ceza sahasına taşıdığı topu Kristinsson'a verdi. Kristinsson'un şutu köşeden ağlarla buluştu: 2-2.


BREIDABLIK - SAMSUNSPOR MAÇ SONUCU

BREIDABLIK - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
Breidablik - Samsunspor maçının özetini izlemek için

UEFA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU
#Samsunspor
#Breidablik
#UEFA Konferans Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum