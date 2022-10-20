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Brezilya Kupası'nı Flamengo kazandı

2022 Brezilya Kupası finalinin rövanşında, normal süresi 1-1 sona eren maçta Corinthians'ı penaltı atışlarıyla 6-5 mağlup eden Flamengo, şampiyon oldu.

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Haber Merkezi AA
Brezilya Kupasında Vitor Pereiranın takımını mağlup eden Flamengo şampiyon oldu!
Flamengo, Brezilya Kupası'nı kaldırdı.

Brezilya Kupası Finali'nde ilk ayağı golsüz sona eren maçın rövanşında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ile Flamengo, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Maracana Stadı'nda karşılaştı.

Normal süresi 7. dakikada Pedro ve 82. dakikada Giuliano'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona eren maçta şampiyonu belirlemek için penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Flamengo, 1990, 2006 ve 2013 yıllarının ardından tarihinde 4. kez kupayı müzesine götürdü.

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