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Abdullah Avcı: "Arkadaşınız için hareket etmeye devam edin"

Süper Lig’in 11. haftasında DG Sivasspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularını yoğun maç trafiğine mental olarak hazırlamaya çalışıyor.

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Haber Merkezi İHA
Abdullah Avcı: Arkadaşınız için hareket etmeye devam edin
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ’Arkadaşınız için hareket etmeye devam edin’ sözleriyle oyuncularını zorlu müsabakalara motive ediyor.

Abdullah Avcı: "Arkadaşınız için hareket etmeye devam edin"

Yoğun maç trafiğine yeniden gireceklerini belirten Avcı, "Cumartesi günüyle yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Maç maç gitmeye devam edeceğiz. Sizlerden istediğim arkadaşınız için hareket etmeniz. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Mücadeleyi bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız" diyerek futbolcularını Sivasspor ve sonrasında UEFA Avrupa Ligi’ndeki kritik Kızılyıldız maçlarına hazır hale getirmeye çalışıyor.

Trabzonspor seriyi 30 maça çıkarmak istiyor

Trabzonspor, sahasında 591 gündür yenilmiyor. Bordo-mavililer, Sivasspor karşılaşmasında alacağı puan ya da puanlarla iç sahadaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkarmak istiyor.

  • Bordo-mavili ekip, 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, söz konusu süreçte oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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