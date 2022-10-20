Abdullah Avcı: "Arkadaşınız için hareket etmeye devam edin" Süper Lig’in 11. haftasında DG Sivasspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, taraftarı önünde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak zirveye doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, oyuncularını yoğun maç trafiğine mental olarak hazırlamaya çalışıyor.

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