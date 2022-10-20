Fenerbahçe'nin sırrı takım ruhu

Yeni sezona teknik direktör Jorge Jesus ve kadrosuna kattığı yeni futbolcularla giren Fenerbahçe, Süper Lig’de sadece 1 kez yenilirken topladığı 20 puanla zirvenin 1 puan gerisinde ikinci sırada kendisine yer buldu. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde de grubundan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe’nin yakaladığı bu ivmenin arkasında ise Jorge Jesus’la beraber yakalanan takım ruhu yatıyor. Portekizli teknik adam, iyi bir takım kimyası ve güçlü bir takım kimliği oluşturdu. Jesus’un oyuncularla iletişimi de oldukça güçlü ve onlarla yakından ilgileniyor. Oyuncular takımın başarısını bireysel olarak elde ettikleri başarılardan daha fazla önemsiyor. Fenerbahçeli futbolcular atılan gollerde takım halinde seviniyor, yedek kulübesi de gol coşkusuna ortak oluyor. Takımdaşlık duygusu, oyunculardaki arzu ve isteği de üst seviyeye çıkardı.

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Jorge Jesus: "Yoğun maç takvimi benim için problem değil. Benim metodum zaten yoğun çalışmak" pic.twitter.com/SiQg7KDgt3 — SPOR (@yenisafakspor) October 17, 2022

Herkes hedefe kilitlendi

Jorge Jesus’un en büyük başarılarından biri de tüm oyuncuları hazır tutması. İlk 11’de oynayan ya da sonradan oyuna dahil olan oyuncular da kendisini oyunun ve takımın bir parçası olarak hissediyor. Jesus, camiaya yeniden şampiyonluk inancı aşılarken tüm oyuncular da hedefe odaklanmış durumda. Futbolcuların çoğu idman sonrası ekstra çalışırken şut ve orta çalışması yapıyorlar. Alınan skorlar oyuncuların öz güvenini de artırmış durumda.

SPOR Fenerbahçe'nin başarısının sırrı çözüldü



