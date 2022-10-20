Rıza Çalımbay, Trabzonspor karşısında takımına güveniyor

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 11. haftasında 22 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacakları maç öncesi takımına uyarılarda bulundu.

Rıza Çalımbay: "Takım halinde oynamamız gerekiyor"

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Çalımbay, Trabzonspor maçından da puan ya da puanlar almak istediklerini vurgulayarak, "Kolay olmayacağını biliyoruz. Trabzonspor'a karşı oynarken hem dikkatli hem konsantre hem de disiplinli olmamız gerekiyor. Herkesin kapasitesinin çok üstüne çıkması ve takım halinde oynamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız takdirde oradan da güzel bir şekilde ayrılacağımıza inanıyorum. Takımıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldıklarını anımsatan Çalımbay, "En büyük hedefimiz Medipol Başakşehir maçıydı. Oradan mutlaka iyi şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Net bir galibiyet aldık. Daha sonra oynadığımız Ballkani maçını da kazanmamız gerekiyordu ve onu da iyi bir şekilde bitirdik. Bu sene kendi sahamızda galibiyetimiz yoktu, beraberliklerimiz çoktu. Giresunspor maçı çok önemliydi. Maçın başından sonuna kadar iyi oynadık, iyi pozisyonlara girdik. Oyundan hiç kopmadık ve sonrasında attığımız gollerle de galip geldik" dedi.

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Takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini kaydeden Çalımbay, "4-5 maç sonra ligde ara olacak. Çok maç oynadık, arkadaşlarımız yoruldu. Dinlenmeleri için bir süre izin vereceğiz. Ardından da çalışmalarımıza başlayacağız. İlk yarıda şanssız puan kayıpları yaşadık, bunları telafi etmek için elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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