Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Buruk’un eli kolu bağlı

Buruk’un eli kolu bağlı

Umut Yılmaz
04:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Okan Buruk
Okan Buruk

UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un kadroda seçenek şansı kalmadı. 7 sakat, 3 de statüye takılan oyuncusu olan tecrübeli teknik adamın elinde kaleci ve altyapı oyuncuları hariç 12 futbolcusu kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın Malmö ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak. Kupa 2’de şampiyonluk hayali kuran sarı-kırmızılılar, turnuvanın lig aşamasına iyi bir başlangıç yaptı. 5 maçta topladığı 11 puanla 4. sırada bulunan ve Malmö’yü de yenmenin planlarını yapan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’un eli kolu bağlandı. Sakat ve statüye takılan oyuncu sayısının fazlalığı deneyimli teknik adamı zorluyor. Galatasaray’da İcardi, Osimhen, Barış Alper, Yusuf Demir, Kaan Ayhan ve Jakobs sakatlıkları sebebiyle, Sallai, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de statü gereği maçta yer alamayacak.


DÖNMELERİNİ BEKLİYORUZ

Teknik direktör Okan Buruk'un elinde kaleciler ve altyapı oyuncuları hariç 12 isim kaldı. Defansta Sanchez, Nelsson, Metehan, Abdülkerim ve Jelert dışında oynayabilecek isim yok. Forvette ise alternatifler Ziyech, Mertens ve Batshuayi. Buruk, sakat olan Barış Alper ve Osimhen içinse, "Barış için 2 hafta diyorsunuz çıkıyor bir hafta sonta oynuyor. Güçlü bir yapısı var. Osimhen 2 hafta yok görünüyor. Çok eksildik, dönmelerini bekliyoruz" dedi.


#spor
#Galatasaray
#Okan Buruk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması!