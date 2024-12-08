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Okan Buruk TFF ve hakeme yüklendi: 'Hesap vermesi gerekiyor'

Okan Buruk TFF ve hakeme yüklendi: 'Hesap vermesi gerekiyor'

21:208/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maçla ilgili, "Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz." dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 15. hafta karşılaşmasında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, 10 kişi kaldıkları maçta önemli bir mücadele verdiklerini belirtti.


Oyuncularını tebrik eden Buruk, "Maçın içerisinde gerçekten olağanüstü mücadele ettiler ve çok zor bir deplasmandan 10 kişi kalmamıza rağmen çok önemli bir galibiyet aldık." ifadesini kullandı.


'Genel ortamının özetiydi'

"Burada en değerli oyuncularımızdan birinin gerçekten bilerek ayağına basılması ve sakatlanması, buna da VAR hakeminin çağırmasına rağmen orta hakemin gösterdiği tutum, kırmızı kart göstermemesi aslında bugünkü maçın genel ortamının özetiydi."

'Hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum'

"Bundan sonra da yine devam edeceğini düşünüyorum. Ama önemli olan 10 kişiyken sahada kalmak ve sahada o başarıyı göstermekti. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama bir milli oyuncunun sakatlanmasına yol açan kişilerin de gerçekten bununla ilgili hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum."

'Bugün galibiyete sevinmiyoruz'

"O yüzden futbol adına konuşulacak çok fazla bir şey yok. Sivas takımına çok büyük saygı duyuyorum. Onları da oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Ama gerçekten Türk futbolu adına neler olduğunu gösteren bir sonla bitti. O yüzden bugün galibiyete sevinmiyoruz."





#Sivasspor
#Okan Buruk
#Galatasaray

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